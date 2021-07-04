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Мухова: «Возможно, в будущем займусь музыкой на серьезном уровне»

Пробившаяся во вторую неделю Wimbledon чешка рассказала о любви к музыке
Теннис Grand Slam
18:01
Мухова: «Возможно, в будущем займусь музыкой на серьезном уровне»
Каролина Мухова / Фото: wimbledon.com

22-я ракетка мирового рейтинга Каролина Мухова, которая вышла в четвертый раунд Wimbledon, рассказала пресс-службе турнира о своей интересе к музыке.

Я давно этого не делала, но несколько дней назад купила гитару и начала под нее петь. Я не придаю этому большого значения, мне просто нравится этим заниматься.

Возможно, в будущем я займусь этим на более серьезном уровне, но я не уверена, что хочу петь. Мне нравится играть на гитаре или любом другом инструменте, и я делаю это, чтобы расслабиться и повеселиться.

Напомним, за выход в четвертьфинал чешке предстоит сразиться с подругой Марты Костюк Паулой Бадосой.

Олег Шумейко-младший
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Каролина Мухова

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