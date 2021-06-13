Джокович может установить уникальное достижение в случае победы на Roland Garros
Муратоглу: «Если мы увидим лучшего Джоковича, у Циципаса будет мало шансов»
Известный тренер по теннису дал свой прогноз на мужской финал Roland Garros
15:01
Патрик Муратоглу / фото - Getty Images
Известный французский тренер Патрик Муратоглу дал свой прогноз на грядущий финал мужского Roland Garros, в котором 1-я ракетка мира Новак Джокович сыграет против грека Стефаноса Циципаса.
В интервью порталу L'Equipe специалист заявил, что в этом мачте все будет зависеть от настроя Джоковича.
«Во многом исход матча может определить настрой Новака. Он далеко не всегда играет с молодыми парнями, которых должен легко обыгрывать. В поединке с Музетти Джокович очень долго раскачивался и едва не упустил победу. Если мы увидим лучшего Новака, победить его будет практически нереально. Именно Джокович является для меня сильнейшим из игроков «Большой тройки».
Вполне вероятно, что для победы Стефаносу придется провести лучший матч в жизни. В таких финалах все довольно часто решается еще до начала встречи. Каким образом ты настраиваешься? Веришь ли в себя, готов ли представить себя в роли победителя. Конечно, на Циципаса будет давить факт дебюта на таком уровне. Посмотрим, справится ли он с нервами».
Напомним, тренер Циципаса уверен в силах своего подопечного.
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