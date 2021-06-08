Музетти: «Я никогда еще не играл так, как в матче против Джоковича»

Лоренцо Музетти / фото - Getty Images

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти выиграл 2 первых сета у первой ракетки мира Новака Джоковича, а затем снялся с матча. После игры 76-й номер рейтинга АТР поделился эмоциями с пресс-службой французского Шлема.

В конце я получил травму или это были какие-то проблемы? Травмы у меня не было, но у меня были судороги и боли в нижней части спины. Я уже не был в состоянии, чтобы выиграть хотя бы розыгрыш. Это было некрасиво по отношению к зрителям, которые смотрели матч. Так что я решил завершить игру досрочно. Мне показалось, что это лучшее, что я мог сделать.

Думаю, что я смогу вынести для себя много уроков из этого выступления. Я впервые приехал выступать в основе «Шлема», я пробился во вторую неделю и взял два сета у первой ракетки мира. Теперь я знаю, как могу играть, насколько мой уровень отличается от уровня Джоковича. Я теперь вижу, что могу тоже оставаться на этом уровне, если играю хорошо. Сейчас хочу немного отдохнуть и дальше отправлюсь на Уимблдон. Для меня это уже отличный сезон, но пока прошла только одна его половина. Посмотрим, как закончится вторая его часть».