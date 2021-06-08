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Музетти: «Я никогда еще не играл так, как в матче против Джоковича»

Итальянец выиграл 2 первых сета
Теннис Grand Slam
18:30
Музетти: «Я никогда еще не играл так, как в матче против Джоковича»
Лоренцо Музетти / фото - Getty Images

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти выиграл 2 первых сета у первой ракетки мира Новака Джоковича, а затем снялся с матча. После игры 76-й номер рейтинга АТР поделился эмоциями с пресс-службой французского Шлема.

«Для меня это был фантастический опыт. Однозначно, я показал свой лучший теннис. Я никогда еще не играл так, как сегодня. Первые два сета были действительно очень длинными, два часа или даже более двух часов. Конечно, я немного расстроен, но я играл с первой ракеткой мира и выиграл у него два сета. Потом он начал играть очень хорошо, а у меня начались проблемы с физическими кондициями. Над этим мне еще предстоит поработать. Конечно, если бы мой предыдущий матч против Чеккинато не длился пять сетов, а три, то ситуация была бы другой. Я все равно доволен своей неделей, доволен теннисом, который я показал сегодня.

В конце я получил травму или это были какие-то проблемы? Травмы у меня не было, но у меня были судороги и боли в нижней части спины. Я уже не был в состоянии, чтобы выиграть хотя бы розыгрыш. Это было некрасиво по отношению к зрителям, которые смотрели матч. Так что я решил завершить игру досрочно. Мне показалось, что это лучшее, что я мог сделать.

Думаю, что я смогу вынести для себя много уроков из этого выступления. Я впервые приехал выступать в основе «Шлема», я пробился во вторую неделю и взял два сета у первой ракетки мира. Теперь я знаю, как могу играть, насколько мой уровень отличается от уровня Джоковича. Я теперь вижу, что могу тоже оставаться на этом уровне, если играю хорошо. Сейчас хочу немного отдохнуть и дальше отправлюсь на Уимблдон. Для меня это уже отличный сезон, но пока прошла только одна его половина. Посмотрим, как закончится вторая его часть».

Обзор едва не случившегося апсета на Roland Garros.

Антон Кривенко
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Теги

Лоренцо Музетти Новак Джокович

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