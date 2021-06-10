«Мы никуда не уйдем!» Зрителей на Roland Garros пришлось изгонять с трибун из-за комендантского часа, некоторые прятались

Все хотели досмотреть поединок Джокович – Берреттини

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Болельщики не хотели покидать корт Филиппа Шатрие / Фото - twitter.com/sportstarweb

В этом году на Roland Garros впервые появилась вечерняя сессия, которая стартует в 21:00 по местному времени.

Однако она превратилась в жуткое зрелище, ведь на нее до среды второй недели не пускали болельщиков. И даже выдающийся матч Роджера Федерера против Доминика Кепфера, а также впечатляющая битва Иги Швентек и Марты Костюк выглядели не так эффектно, как это было бы с фанатами на трибунах.

Однако в среду на арене Филиппа Шатрие все же появились болельщики – причем в максимально допустимом количестве – 5 тысяч. Однако беда в том, что каждый из них, идя на трибуну, понимал: досмотреть матч до конца, скорее всего, не удастся, поскольку через три часа, в 00:00 по местному времени, наступит комендантский час, и арену нужно будет покинуть. Так быстро мужские матчи на турнирах «Большого шлема» не всегда заканчиваются, а тут еще и четвертьфинал с такой вывеской – Новак Джокович против Маттео Берреттини! Здесь однозначно должна была быть затяжная рубка.

Матч действительно не разочаровал. Джокович легко взял первые два сета (6:3, 6:2), однако за третью партию Берреттини зацепился и оставил ее за собой на тай-брейке. Серб занервничал, итальянец поймал кураж – впереди было самое интересное.

Однако при счете 3:2 в пользу Джоковича в четвертой партии наступила злополучная полночь. Теннисисты покинули корт на время, пока зрители будут уходить с трибун, но этот процесс затянулся. Сам Новак признавался, что перерыв пошел ему на пользу, ибо после проигранного сета он действительно задергался.

«Я был не против покинуть корт, поскольку чувствовал, что мне нужен небольшой перерыв, перезагрузка. Да, для турнира, для зрителей печально, что есть этот комендантский час. Но мы знали о нем еще до матча. К нам подошел супервайзер и сказал, что, если дойдет до этого времени, около 11 часов зрителям придется уйти со стадиона. Так и случилось».

Болельщики скандировали: «Мы никуда не уйдем!», и стюардам приходилось выгонять их буквально силой.

Некоторые решили пойти на хитрость и просто спрятаться между рядами, однако безжалостные силы правопорядка находили и их.

Il ne voulait vraiment pas quitter le Chatrier #Rolandgarros pic.twitter.com/KrSyejUzP5 — Romain Lepetit (@RomainLepetit) June 9, 2021

Теннисисты доигрывали матч уже при пустых трибунах. При счете 6:5 Джокович добрался до матчболов и, не реализовав один из них, выдал свой уже знаменитый рык и пнул рекламный бортик.

Но пройти в полуфинал у серба все же получилось. Там его ждет Рафаэль Надаль, и это тоже будет рубка, которую, скорее всего, поставят на вечер. Однако будем надеется, что зрители этот матч досмотрят до конца, иначе преступлением будет явно не нарушение правил карантина.

Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Видео трансляция