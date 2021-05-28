Надаль: «На Roland Garros моя задача играть лучше всех»

Рафаэль Надаль / Фото: atptour.com

Третья ракетка мирового рейтинга Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от Roland Garros.



Слова испанца приводит Times of India:

Безусловно, эти соревнования имеют для меня огромное значение. Не важно, являюсь ли я фаворитом. Мне просто нужно показывать отличную игру. Моя задача состоит в том, чтобы играть лучше всех.