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Надаль: «На Roland Garros моя задача играть лучше всех»

13-кратный триумфатор французского «Шлема» поделился ожиданиями от предстоящего турнира
Теннис Grand Slam
11:59
Надаль: «На Roland Garros моя задача играть лучше всех»
Рафаэль Надаль / Фото: atptour.com

Третья ракетка мирового рейтинга Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от Roland Garros.

Слова испанца приводит Times of India:

Никто не может считать себя непобедимым вне зависимости от того, о каком турнире идет речь. В этом сезоне я рано выбыл из борьбы в Монте-Карло и Мадриде. Надеюсь, что на Roland Garros этого не случится.

Безусловно, эти соревнования имеют для меня огромное значение. Не важно, являюсь ли я фаворитом. Мне просто нужно показывать отличную игру. Моя задача состоит в том, чтобы играть лучше всех. 

Напомним, что на территории проведения французского «Шлема» открыли статую 13-кратному триумфатору Roland Garros.

Олег Шумейко-младший
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Рафаэль Надаль

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