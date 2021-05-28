На Roland Garros открыли статую Надаля
Надаль: «На Roland Garros моя задача играть лучше всех»
13-кратный триумфатор французского «Шлема» поделился ожиданиями от предстоящего турнира
11:59
Рафаэль Надаль / Фото: atptour.com
Третья ракетка мирового рейтинга Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от Roland Garros.
Слова испанца приводит Times of India:
Никто не может считать себя непобедимым вне зависимости от того, о каком турнире идет речь. В этом сезоне я рано выбыл из борьбы в Монте-Карло и Мадриде. Надеюсь, что на Roland Garros этого не случится.
Безусловно, эти соревнования имеют для меня огромное значение. Не важно, являюсь ли я фаворитом. Мне просто нужно показывать отличную игру. Моя задача состоит в том, чтобы играть лучше всех.
Напомним, что на территории проведения французского «Шлема» открыли статую 13-кратному триумфатору Roland Garros.
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