Надаль: «Не думаю о матчах с Новаком или Роджером на Roland Garros»

Рафаэль Надаль / фото - Getty Images

Третья ракетка планеты Рафаэль Надаль прокомментировал жеребьевку на Roland Garros. Испанец уже успешно преодолел стартовый круг и может встретиться с Новаком Джоковичем раньше финального матча. Слова Рафаэля приводит Daily Express.

С третьим номером ты окажешься в одной половине сетки с кем-то из Топ-2. Я попал к Новаку, но это не страшно. Не думаю о матчах с Новаком или Роджером».