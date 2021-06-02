Надаль: «На Roland Garros моя задача играть лучше всех»
Надаль: «Не думаю о матчах с Новаком или Роджером на Roland Garros»
Рафаэль может встретиться с Джоковичем раньше финала
19:18
Рафаэль Надаль / фото - Getty Images
Третья ракетка планеты Рафаэль Надаль прокомментировал жеребьевку на Roland Garros. Испанец уже успешно преодолел стартовый круг и может встретиться с Новаком Джоковичем раньше финального матча. Слова Рафаэля приводит Daily Express.
«Я третий, но второй – Медведев, а первый – Джокович. Тут не на что жаловаться. Хочу как можно лучше сыграть в Париже.
С третьим номером ты окажешься в одной половине сетки с кем-то из Топ-2. Я попал к Новаку, но это не страшно. Не думаю о матчах с Новаком или Роджером».
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