Надаль: «Не воспринимаю Roland Garros, как возможность выиграть 21-й Шлем»

Рафаэль прокомментировал свои успехи на грунте

Рафаэль Надаль / фото - Getty Images

Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о предстоящем выступлении на Roland Garros. В интервью Bleacher Reporter третья ракетка мира вспомнил о соперничестве в Большой тройке и своих успехах на грунте в текущем сезоне.

О завоевании 21-го титула на Шлемах

«Я не воспринимаю грядущий Roland Garros как отличную возможность завоевать 21-й трофей на Шлемах. Это просто самый важный турнир в моей карьере. Конечно, было бы здорово выиграть 21-й Шлем, но для меня важен сам Roland Garros.

О словах Новака Джоковича о том, что «Надаля тяжело победить на грунте»

«Мы с Федерером и Джоковичем соперничаем много лет и знаем, как сложно взять титул, когда нам приходится противостоять друг другу. Так что приятно получить такой комплимент от Новака».

О десятой победе на «Мастерсе» в Риме

«Это прекрасный турнир с богатой историей. Для меня он особенный, потому что побеждал здесь десять раз. Я прогрессировал весь последний месяц, и этот турнир сложился для меня удачно. Эта победа была мне просто необходима, она придала уверенности».

О давлении

«Как только я перестану испытывать давление, надо будет уходить. Без этих эмоций сложно показывать свой лучший теннис. Все эти чувства мне необходимы. Я хочу побеждать, знаю, что для этого делать, и чувствую, что способен конкурировать, когда показываю высокий уровень тенниса».

Недавно об участии на Открытом чемпионате Франции высказался Роджер Федерер.