Надаль – о поражении от Джоковича в полуфинале Roland Garros: «Я старался, но это был не мой день»

Титулованый испанец впервые за карьеру потерпел фиаско после 1/4 финала турнира во Франции



Рафаэль Надаль / Фото - rolandgarros Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился эмоциями после поражения серба Новака Джоковича в полуфинале Roland Garros



Цитирует Надаля metro.co.uk.



«Под конец условия были более медленными. Днем было тепло, отскок высокий, а вечером – отскок ниже, мяч хуже воспринимает верхнее вращение. И, наверное, это ему на руку. Но это не имеет значения. Это теннис. Игрок, который лучше адаптируется к условиям, заслуживает победы. Нет никаких сомнений, что он победил заслуженно. Это спорт. Иногда ты выигрываешь, иногда – проигрываешь. Я старался показать свой максимум. Наверное, это был не мой день. Хотя я боролся и приложил много усилий, направление ударов сегодня было не очень эффективным. Игрока, который встречает мяч рано, такими ударами из позиции не выбить – и тогда становится очень тяжело».



«Несмотря на это, у меня были серьезные шансы – сетбол при счете 6:5 в третьем, вторая подача [Джоковича]. В тот момент могло произойти что угодно. Потом на тай-брейке я допустил двойную ошибку, сорвал легкий удар с лета. Но, с другой стороны, мы проводили безумные розыгрыши. Усталость тоже включается. Такие ошибки возможны. Но если хочешь победить, такие ошибки недопустимы. Вот и все. А он молодец. Это была хорошая борьба. Я старался, но это был не мой день».



Напомним, Надаль лишь в третий раз в карьере проиграл матч на Roland Garros (выиграл 105) и впервые потерпел фиаско после 1/4 финала.



Видеообзор матча Надаль – Джокович.

Легендарный испанский теннисистподелился эмоциями после поражения сербав полуфинале Roland Garros (6:3, 3:6, 6:7, 2:6) Цитирует НадаляНапомним, Надаль лишь в третий раз в карьере проиграл матч на Roland Garros (выиграл 105) и впервые потерпел фиаско после 1/4 финала.

Владимир Кириченко