Надаль уверенно разобрался с Гаске и вышел в третий раунд Roland Garros
Надаль: «Пару раз ошибся с бэкхенда. Отличные игроки, как Гаске, за такое наказывают»
Титулованный испанец – о победе во втором раунде Roland Garros
08:31
Рафаэль Надаль / Фото - bleacherreportЛегендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился эмоциями после победы над Ришаром Гаске во втором раунде Roland Garros (6:0, 7:5, 6:2).
Цитирует Надаля Eurosport.
«По-моему, первый сет получился потрясающим. У меня не было ощущения, что Ришар играл плохо, но я вообще не ошибался, пробивал очень точно, играл на высоких оборотах. Второй сет получился немного другим. Я вел 5:2, у меня был сетбол, но потом я провел плохой гейм на подаче, пару раз ошибся с бэкхенда. Отличные игроки, как Ришар, за такое наказывают. Я рад, что в итоге выиграл второй сет 7:5. А после этого я уже лучше контролировал игру».
В следующем круге турнира во Франции Надаль встретится с британцем Кэмероном Норри.
Ранее в третий раунд Roland Garros вышел и швейцарец Роджер Федерер.
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