Надаль: «Радоваться нечему, но и повода для драмы тоже нет»
Надаль: «Пока не принял решение об участии на Wimbledon»
Испанец может пропустить травяной мейджор
13:47
Рафаэль Надаль / фото - Getty Images
Вторая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль прокомментировал новость о возможном пропуске Wimbledon. В интервью порталу Tennis World Надаль заявил, что пока не принял окончательного решения по этому поводу.
«Я определенно не буду выступать на Мальорке, хотя мне бы этого очень хотелось. К сожалению, в этом сезоне время до Wimbledon сократилось, потому я не смогу сыграть дома.
Вообще, я сейчас мало что могу сказать о своем расписании. Даже относительно Wimbledon я пока не принял окончательного решения».
Напомним, Надаль уступил Джоковичу в полуфинале Roland Garros.
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