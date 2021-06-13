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Надаль: «Пока не принял решение об участии на Wimbledon»

Испанец может пропустить травяной мейджор
Теннис Grand Slam
13:47
Надаль: «Пока не принял решение об участии на Wimbledon»
Рафаэль Надаль / фото - Getty Images

Вторая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль прокомментировал новость о возможном пропуске Wimbledon. В интервью порталу Tennis World Надаль заявил, что пока не принял окончательного решения по этому поводу.

«Я определенно не буду выступать на Мальорке, хотя мне бы этого очень хотелось. К сожалению, в этом сезоне время до Wimbledon сократилось, потому я не смогу сыграть дома.

Вообще, я сейчас мало что могу сказать о своем расписании. Даже относительно Wimbledon я пока не принял окончательного решения».

Напомним, Надаль уступил Джоковичу в полуфинале Roland Garros.

Михаил Рыбак
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Теги

Рафаэль Надаль Wimbledon

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