Надаль: «Когда я перестал играть пассивно, начал демонстрировать хороший уровень тенниса»
Надаль сломил сопротивление Шварцмана в четвертьфинале Roland Garros
Испанцу потребовалось четыре сета для победы
19:37
Рафаэль Надаль / Фото: Tennishead
В четвертьфинале Roland Garros грунтовый король Рафаэль Надаль (ATP, 3) выиграл у Диего Шварцмана (ATP, 10) со счетом 6:3, 4:6, 6:4, 6:0.
Матч продлился 168 минут, в течение которых Надаль подал шесть эйсов против трех у соперника. При этом, оба теннисиста сделали по три двойные ошибки.
Также Надаль реализовал 7 из 14 брейк-пойнтов, против 3 из 4 у оппонента.
В полуфинале Надаль сыграет с победителем матча Новака Джоковича (ATP, 1) и Маттео Берреттини (ATP, 9).
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