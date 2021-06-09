Надаль сломил сопротивление Шварцмана в четвертьфинале Roland Garros

Испанцу потребовалось четыре сета для победы

Рафаэль Надаль / Фото: Tennishead

В четвертьфинале Roland Garros грунтовый король Рафаэль Надаль (ATP, 3) выиграл у Диего Шварцмана (ATP, 10) со счетом 6:3, 4:6, 6:4, 6:0.



Матч продлился 168 минут, в течение которых Надаль подал шесть эйсов против трех у соперника. При этом, оба теннисиста сделали по три двойные ошибки.

Также Надаль реализовал 7 из 14 брейк-пойнтов, против 3 из 4 у оппонента.

В полуфинале Надаль сыграет с победителем матча Новака Джоковича (ATP, 1) и Маттео Берреттини (ATP, 9).