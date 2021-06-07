Надаль прошел в четвертьфинал Roland Garros

Рафаэль потратил три сета на Синнера





Рафаэль Надаль / Фото: Eurosport

В четвертом круге Roland Garros грунтовый король Рафаэль Надаль (ATP,3) выиграл у итальянца Янника Синнера (ATP, 19) со счетом 7:5, 6:3, 6:0.



Матч продлился 140 минут, в течение которых Надаль подал четыре эйса. При этом, испанец допустил семь двойных ошибок против четырех у соперника.

Также Надаль реализовал 9 из 14 брейк-пойнтов против 4 из 7 у Синнера.

В четвертьфинале Надаль сыграет против Диего Шварцмана (ATP, 10).