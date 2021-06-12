Надаль: «Радоваться нечему, но и повода для драмы тоже нет»

Испанец подвел итоги своих выступлений на Roland Garros

Рафаэль Надаль / фото - Getty Images

Вторая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль в интервью порталу Tennis Head подвел итоги своих выступлений на Roland Garros, заявив, что не очень расстроен поражению в полуфинале.

«Печально, что я проиграл на самом важном для себя турнире сезона. Но ведь это всего лишь матч, а уже завтра я буду дома с семьёй. Я понимаю, что не могу побеждать здесь вечно, в этом нет ничего страшного. В теннисе надо уметь принимать и победы, и поражения. Я знаю, что не выиграю Roland Garros 15 или 16 раз, но не вижу в этом катастрофы. Конечно, радоваться нечему, но и повода для драмы тоже нет. Необходимо держаться золотой середины. Я не упиваюсь победой, но и не посыпаю голову пеплом при поражениях».

Напомним, Надаль может не сыграть на Wimbledon.

Видеообзор матча Надаль – Джокович.