Маррей – о матче Джокович – Надаль: «Само совершенство. Лучшего тенниса на грунте быть не может»
Надаль: «Радоваться нечему, но и повода для драмы тоже нет»
Испанец подвел итоги своих выступлений на Roland Garros
15:25
Рафаэль Надаль / фото - Getty Images
Вторая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль в интервью порталу Tennis Head подвел итоги своих выступлений на Roland Garros, заявив, что не очень расстроен поражению в полуфинале.
«Печально, что я проиграл на самом важном для себя турнире сезона. Но ведь это всего лишь матч, а уже завтра я буду дома с семьёй. Я понимаю, что не могу побеждать здесь вечно, в этом нет ничего страшного. В теннисе надо уметь принимать и победы, и поражения. Я знаю, что не выиграю Roland Garros 15 или 16 раз, но не вижу в этом катастрофы.
Конечно, радоваться нечему, но и повода для драмы тоже нет. Необходимо держаться золотой середины. Я не упиваюсь победой, но и не посыпаю голову пеплом при поражениях».
Напомним, Надаль может не сыграть на Wimbledon.
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