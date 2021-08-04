Надаль раскритиковал поведение Джоковича на ОИ-2020

Испанец против излишней эмоциональности

Рафаэль Надаль / фото - Getty Images

Третья ракетка мира Рафаэль Надаль раскритиковал поведение Новака Джоковича на Олимпийских играх-2020 в Токио, Япония. Во время полуфинального матча против Александра Зверева серб не сдержал эмоций и выбросил ракетку на трибуны. Слова испанского теннисиста приводит El Espanol.

«Хорошо, что никого не было и не случилось ничего страшного. Иногда такое случается, но нужно избегать подобных ситуаций. Это плохо для имиджа, ведь на тебя смотрит огромное количество детей. Нельзя так себя вести. Странно видеть, что такой успешный игрок вот так реагирует. Видимо, это от желания побеждать».

Напомним, что Джокович остался вовсе без награды на Олимпиаде.