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Надаль раскритиковал поведение Джоковича на ОИ-2020

Испанец против излишней эмоциональности
Olympics Токио-2020
3 августа 11:20
Надаль раскритиковал поведение Джоковича на ОИ-2020
Рафаэль Надаль / фото - Getty Images

Третья ракетка мира Рафаэль Надаль раскритиковал поведение Новака Джоковича на Олимпийских играх-2020 в Токио, Япония. Во время полуфинального матча против Александра Зверева серб не сдержал эмоций и выбросил ракетку на трибуны. Слова испанского теннисиста приводит El Espanol.

«Хорошо, что никого не было и не случилось ничего страшного. Иногда такое случается, но нужно избегать подобных ситуаций. Это плохо для имиджа, ведь на тебя смотрит огромное количество детей. Нельзя так себя вести.

Странно видеть, что такой успешный игрок вот так реагирует. Видимо, это от желания побеждать».

Напомним, что Джокович остался вовсе без награды на Олимпиаде.

 

 

Антон Кривенко
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Теги

Рафаэль Надаль Новак Джокович

Комментарии 1

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4 августа 2021г. 22:09
Давай-ка дорогой и "великий" король грунта штурмуй теннисные вершины, это лучше, чем совать нос в то, как лучший теннисист современности себя ведёт на корте. Вспомни-ка себя и свои "закидоны" на корте. У всех есть право выплеснуть эмоции - но лучше это делать на корте, а не обсуждать в прессе. Оставь обсуждения зрителям и команде Джоковича. Думаю, они тоже не в восторге, но на то мы и люди - эмоции иногда берут верх. Особенно при удушающей жаре и духоте раскалённого харда в Токио и плохой организации турнира. Вашингтон, Монреаль/Цинцинати, Винстон-Салем, Нью-Йорк и US Open ждут твоих выступлений, и мы все ждём.
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