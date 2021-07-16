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Надаль сыграет при полных трибунах в Вашингтоне

Турнир категории АТР 500 начнется 31 июля
Теннис ATP
15:25
Надаль сыграет при полных трибунах в Вашингтоне
Рафаэль Надаль / фото - Getty Images

Турнир серии АТР 500 в Вашингтоне, США, пройдет при 100-процентной наполняемости трибун. Отметим, что в прошлом году соревнования не проводились вовсе из-за коронавирусных ограничений.

Третья ракетка мира Рафаэль Надаль подтвердил свое участие на турнире Citi Open, который пройдет с 31 июля по 8 августа. Напомним, от участия на Олимпиаде испанец отказался.

Организаторы сообщили пресс-службе АТР, что призовой фонд будет выплачен игрокам в полном размере на уровне, предшествующем пандемии.

Ракетки легендарного Роджера Федерера ранее были проданы на аукционе за огромную сумму.

Антон Кривенко
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Рафаэль Надаль

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