Надаль сыграет при полных трибунах в Вашингтоне

Турнир категории АТР 500 начнется 31 июля

Рафаэль Надаль / фото - Getty Images

Турнир серии АТР 500 в Вашингтоне, США, пройдет при 100-процентной наполняемости трибун. Отметим, что в прошлом году соревнования не проводились вовсе из-за коронавирусных ограничений.

Третья ракетка мира Рафаэль Надаль подтвердил свое участие на турнире Citi Open, который пройдет с 31 июля по 8 августа. Напомним, от участия на Олимпиаде испанец отказался.

Организаторы сообщили пресс-службе АТР, что призовой фонд будет выплачен игрокам в полном размере на уровне, предшествующем пандемии.

Ракетки легендарного Роджера Федерера ранее были проданы на аукционе за огромную сумму.