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Надаль сыграет при полных трибунах в Вашингтоне
Турнир категории АТР 500 начнется 31 июля
Рафаэль Надаль / фото - Getty Images
Турнир серии АТР 500 в Вашингтоне, США, пройдет при 100-процентной наполняемости трибун. Отметим, что в прошлом году соревнования не проводились вовсе из-за коронавирусных ограничений.
Третья ракетка мира Рафаэль Надаль подтвердил свое участие на турнире Citi Open, который пройдет с 31 июля по 8 августа. Напомним, от участия на Олимпиаде испанец отказался.
Организаторы сообщили пресс-службе АТР, что призовой фонд будет выплачен игрокам в полном размере на уровне, предшествующем пандемии.
Ракетки легендарного Роджера Федерера ранее были проданы на аукционе за огромную сумму.
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