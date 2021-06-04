Надаль: «Не думаю о матчах с Новаком или Роджером на Roland Garros»
Надаль уверенно разобрался с Гаске и вышел в третий раунд Roland Garros
Легендарный испанец мчит к очередному титулу турнира во Франции
07:15
Рафаэль Надаль / Фото - indianewsrepublicТретья ракетка мира, титулованный испанский теннисист Рафаэль Надаль без проблем переиграл француза Ришара Гаске во втором раунде Roland Garros со счетом 6:0, 7:5, 6:2.
За 2 часа 16 минут матча Надаль оформил семь брейков и три эйса, трижды ошибившись при подаче. В свою очередь, 53-й номер рейтинга АТР Гаске один раз взял подачу оппонента, совершил два эйса и пять двойных ошибок.
Испанец остается лидером в личных встречах теннисистов – 17:1.
В следующем круге турнира во Франции Надаль встретится с британцем Кэмероном Норри.
Ранее в третий раунд Roland Garros вышел и швейцарец Роджер Федерер.
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