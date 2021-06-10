Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Надаль: «Я живу ради таких моментов, как матчи с Джоковичем»

Испанец поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала Roland Garros
Теннис Grand Slam
11:52
Надаль: «Я живу ради таких моментов, как матчи с Джоковичем»
Рафаэль Надаль / фото - Getty Images

2-я ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала Roland Garros, в котором ему будет противостоять Новак Джокович. Цитирует Надаля пресс-служба ATP.

«Конечно, это серьезное испытание, но именно такие матчи выводят тебя на пик и заставляют показывать максимум. Если не прогрессировать, ничего не получится. Я живу ради таких моментов.

Но также это очень трудно. Джокович – один из лучших в истории, ему непросто противостоять».

Напомним, в четвертьфинале Джокович с трудом обыграл Шварцмана.

Источник: gotennis.ru Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Рафаэль Надаль Новак Джокович Roland Garros

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Видео трансляция
Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Видео трансляция
Теннис Grand Slam
10:39
Известны все полуфинальные пары Roland Garros
Известны все полуфинальные пары Roland Garros
Теннис Grand Slam
07:46
Джокович в продолжительном матче обыграл Беррреттини на Roland Garros
Джокович в продолжительном матче обыграл Беррреттини на Roland Garros
Теннис Grand Slam
07:24
«Это было очень сложно». Первые слова Надаля после выхода в полуфинал Roland Garros
«Это было очень сложно». Первые слова Надаля после выхода в полуфинал Roland Garros
Теннис Grand Slam
9 июня 19:59
Надаль сломил сопротивление Шварцмана в четвертьфинале Roland Garros
Надаль сломил сопротивление Шварцмана в четвертьфинале Roland Garros
Теннис Grand Slam
9 июня 19:37
Беккер: «В четвертьфинале у Берреттини больше шансов, чем у Джоковича»
Беккер: «В четвертьфинале у Берреттини больше шансов, чем у Джоковича»
Теннис Grand Slam
8 июня 21:40

Новости: Теннис

Надаль: «Я живу ради таких моментов, как матчи с Джоковичем»
Надаль: «Я живу ради таких моментов, как матчи с Джоковичем»
Grand Slam
11:52
Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Видео трансляция
Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Видео трансляция
Grand Slam
10:39
Известны все полуфинальные пары Roland Garros
Известны все полуфинальные пары Roland Garros
Grand Slam
07:46
Джокович в продолжительном матче обыграл Беррреттини на Roland Garros
Джокович в продолжительном матче обыграл Беррреттини на Roland Garros
Grand Slam
07:24
Дарья Снигур: «С Ларисой Савченко не работаю с марта»
Эксклюзив Дарья Снигур: «С Ларисой Савченко не работаю с марта»
Grand Slam
9 июня 22:58
Зверев: «Дальше будет тяжелее»
Зверев: «Дальше будет тяжелее»
Grand Slam
9 июня 22:42
Марченко уступил на челленджере в Ноттингеме
Марченко уступил на челленджере в Ноттингеме
ATP
9 июня 21:58
Швентек: «Слишком сильный стресс. Я даже спать не могла»
Швентек: «Слишком сильный стресс. Я даже спать не могла»
Grand Slam
9 июня 21:54
Саккари: «Не буду слишком радоваться выходу в полуфинал Roland Garros»
Саккари: «Не буду слишком радоваться выходу в полуфинал Roland Garros»
Grand Slam
9 июня 20:50
Все новости

Популярные новости

Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Мнение
Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Бокс Профессиональный бокс
7 июня 14:50
2
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Послесловие
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Хоккей Чемпионат мира
7 июня 11:28
16
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
История
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
Бокс Профессиональный бокс
5 июня 14:39
13
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 12:44
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Превью
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 10:12
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 09:54
3
Все новости

Анонсы

Чемпионат мира по дзюдо. День 5. Видео трансляция
WEB
TV
Чемпионат мира по дзюдо. День 5. Видео трансляция
11:00
PFL 4: Дебют Кларессы Шилдс в MMA и другие топ-бои. Видео трансляция
WEB
TV
PFL 4: Дебют Кларессы Шилдс в MMA и другие топ-бои. Видео трансляция
11 июня 01:00
Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Видео трансляция
WEB
Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Видео трансляция
11 июня 15:50
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
WEB
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
11 июня 19:00
Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
11 июня 22:00
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
11 июня 22:00
Bellator 260. Лима – Амосов. Онлайн трансляция
WEB
Bellator 260. Лима – Амосов. Онлайн трансляция
12 июня 04:00
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
WEB
TV
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
12 июня 12:15
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
12 июня 16:00
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
12 июня 16:00
Первая лига. «Металлист 1925» – «ВПК-Агро». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист 1925» – «ВПК-Агро». Видео трансляция
12 июня 17:30
Евро 2020. Дания - Финляндия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Финляндия. Видео трансляция
12 июня 19:00
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
12 июня 19:00
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
12 июня 22:00
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
12 июня 22:00
Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас. Онлайн трансляция
TV
Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас. Онлайн трансляция
13 июня 06:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
13 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
13 июня 22:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
13 июня 22:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
17 июня 22:00
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00