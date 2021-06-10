Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Видео трансляция
Надаль: «Я живу ради таких моментов, как матчи с Джоковичем»
Испанец поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала Roland Garros
11:52
Рафаэль Надаль / фото - Getty Images
2-я ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала Roland Garros, в котором ему будет противостоять Новак Джокович. Цитирует Надаля пресс-служба ATP.
«Конечно, это серьезное испытание, но именно такие матчи выводят тебя на пик и заставляют показывать максимум. Если не прогрессировать, ничего не получится. Я живу ради таких моментов.
Но также это очень трудно. Джокович – один из лучших в истории, ему непросто противостоять».
Напомним, в четвертьфинале Джокович с трудом обыграл Шварцмана.
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