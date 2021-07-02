Надежда Киченок на пути в третий раунд Wimbledon обыграла полуфиналистку Roland Garros

Украинка с Олару обыграли соперниц в двух сетах

Надежда Киченок / Фото: btu.org.ua

Надежда Киченок (Украина) в паре с Ралукой Олару (Румыния) обыграли американо-словенский дуэт Сабрины Сантамарии и Тамара Зиданшек 7:6 (4), 7:6 (5) во втором круге Wimbledon. Отметим, что на Roland Garros-2021 Зиданшек в одиночном разряде дошла до полуфинала.



Украино-румынская пара на двух тай-брейках дожала соперниц. За два с четвертью часа Киченок и Олару единожды подали навылет, реализовали четыре из семи брейк-поинтов и пять раз ошиблись при подаче. Сантамария и Зиданшек также сделали четыре брейка, допустив три «двойные».

В следующем матче Киченок и Олару сыграют с победителями встречи румынок Миту и Никулеску против Доулхайд и Сандерс (США и Австралия) / Юван и Ли (Словения и США).

Напомним, что ранее во второй раунд травяного Шлема пробилась сестра Надежды Людмила Киченок.