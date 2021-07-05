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Надежда Киченок не сумела превзойти свой лучший результат на Wimbledon

Украинская теннисистка зачехлила ракетку в третьем круге парного разряда
Теннис Grand Slam
19:16
Надежда Киченок не сумела превзойти свой лучший результат на Wimbledon
Надежда Киченок и Ралука Олару / Фото: БТУ

Украинская теннисистка Надежда Киченок и румынка Ралука Олару завершили выступления в парном разряде Wimbledon, уступив тандему Кэролайн Доулхайд/Сторм Сандерс (США/Австралия) – 6:7(4), 2:6.

Матч продолжался 1 час и 24 минуты. За это время Киченок и Олару выполнили 2 подачи навылет, допустили 7 двойных ошибок и выиграли 1 гейм на приеме. Их оппонентки сделали 1 эйс, 2 раза ошиблись при вводе мяча в игру, а также реализовали 3 брейк-поинта.

Надежда во второй раз в карьере пробилась в третий круг парного разряда Wimbledon. В прошлый раз это случилось в 2019 году.

Тем не менее, Киченок продолжит выступления в смешанном разряде, где она позже проведет матч второго круга.

Сергей Остапенко
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Надежда Киченок Wimbledon

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