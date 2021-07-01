Надежда Киченок отыгралась с четырех матчболов и выиграла стартовый матч парного разряда Wimbledon

Украинка в паре с Олару вышла в 1/16 финала травяного Шлема

Надежда Киченок и Олару / Фото: btu.org.ua

Надежда Киченок в паре с Ралукой Олару выиграла стартовый матч Wimbledon. Украино-румынская пара обыграла канадско-российский дуэт Лейлы Фернандес и Анастасии Потаповой 2:6, 6:3, 8:6.



За два с четвертью часа на корте Киченок и Олару дважды подали навылет, допустили девять «двойных» и реализовали три из шести брейк-поинтов. Фернандес и Потапова сделали пять эйсов, сделали три брейка при шести ошибках при подаче.

Во втором круге травяного турнира серии Большого Шлема украино-румынская пара сыграет против Тамары Зиданшек (Словения) и Сабрины Сантамарии (США).

Напомним, что все представительницы Украины в одиночной сетке завершили выступление на Wimbledon.