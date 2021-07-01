Людмила Киченок отомстила за Костюк и Свитолину и вышла в полуфинал турнира в Истборне
Надежда Киченок отыгралась с четырех матчболов и выиграла стартовый матч парного разряда Wimbledon
Украинка в паре с Олару вышла в 1/16 финала травяного Шлема
20:47
Надежда Киченок и Олару / Фото: btu.org.ua
Надежда Киченок в паре с Ралукой Олару выиграла стартовый матч Wimbledon. Украино-румынская пара обыграла канадско-российский дуэт Лейлы Фернандес и Анастасии Потаповой
2:6, 6:3, 8:6.
За два с четвертью часа на корте Киченок и Олару дважды подали навылет, допустили девять «двойных» и реализовали три из шести брейк-поинтов. Фернандес и Потапова сделали пять эйсов, сделали три брейка при шести ошибках при подаче.
Во втором круге травяного турнира серии Большого Шлема украино-румынская пара сыграет против Тамары Зиданшек (Словения) и Сабрины Сантамарии (США).
Напомним, что все представительницы Украины в одиночной сетке завершили выступление на Wimbledon.
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