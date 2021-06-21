Надежда Киченок вышла в четвертьфинал турнира в Германии

В паре с Олару украинка добыла уверенную победу на старте соревнований

Надежда Киченок и Олару / Фото: btu.org.ua

Надежда Киченок и Ралука Олару, которые на турнире серии WTA 250 в Германии посеяны под вторым номером, выиграли матч на пути в четвертьфинал соревнований у грузинско-румынского дуэта Оксаны Калашниковой и Андреи Миту 6:1, 6:4.



За чуть более часа на корте украино-румынская пара записала в свой актив два эйса при двух ошибках при подаче и четыре реализованных брейк-поинта из шести. Калашникова и Миту смогли им возразить одной подачей навылет, шестью «двойными» и одним брейком.

В следующем раунде Киченок и Олару встретятся с победительницами противостояния немецкого дуэта Мары Гут и Юлии Миддендорф с против российской пары Алены Фоминой и Екатерины Яшиной.

Напомним, что Киченок и Олару выступят на Wimbledon.