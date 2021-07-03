Костюк после вылета из «одиночки», разрывает Wimbledon в паре и миксте
Насыщенный график сказался. Костюк снялась с парного турнира и микста на Wimbledon
19-летняя украинка имеет проблемы со здоровьем
13:44
Марта Костюк / Фото - j48tennis.netУкраинская теннисистка, ныне занимающая 70-ю строчку рейтинга WTA, Марта Костюк, больше не сыграет на Wimbledon.
В парном разряде она играла вместе с латвийкой Еленой Остапенко, в миксте – с австралийцем Максом Перселлом.
Причиной отказа от участия в соревнованиях стали проблемы с правым бедром и плечом.
Отметим, что в обоих турнирах Костюк вышла во второй раунд, причем провела матч первого круга в один день.
С Остапенко во втором круге они должны были сыграть с дуэтом Шэрон Фичмен (Канада) / Джулиана Олмос (Мексика). С Перселлом – против пары Квета Пешке (Чехия) и Кевин Кравиц (Германия).
Напомним, в одиночном разряде Костюк завершила свой путь на Wimbledon, проиграв во втором раунде Анастасии Севастовой.
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