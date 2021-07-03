Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Теннис
Вчера 4
Сейчас 1
Сегодня 5
Завтра 0
Теннис (4 события из 68) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
17:15 Новак Джокович - Денис Кудла 3:0 Окончен
20:55 Denis Shapovalov - Энди Маррей 3:0 Окончен
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
15:30 Онс Ябеур - Гарбин Мугуруса 2:1 Окончен
20:10 Элисе Мертенс - Мэдисон Кейз 0:2 Окончен
Теннис (1 событие из 13) показать все
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
13:00 Ангелика Кербер - Алиаксандра Саснович 1:1 3-й сет
Теннис (5 событий из 62) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
16:45 Роджер Федерер - Камерон Норри -:- Запланирован
18:15 Марин Чилич - Даниил Медведев -:- Запланирован
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
13:00 Каролина Плишкова - Людмила Самсонова -:- Запланирован
13:00 Ангелика Кербер - Алиаксандра Саснович 1:1 3-й сет
18:45 Эшлей Барти - Катерина Синякова -:- Запланирован
нет важных матчей

Насыщенный график сказался. Костюк снялась с парного турнира и микста на Wimbledon

19-летняя украинка имеет проблемы со здоровьем


Теннис Grand Slam
13:44
Насыщенный график сказался. Костюк снялась с парного турнира и микста на Wimbledon
Марта Костюк / Фото - j48tennis.net
Украинская теннисистка, ныне занимающая 70-ю строчку рейтинга WTA, Марта Костюк, больше не сыграет на Wimbledon.

В парном разряде она играла вместе с латвийкой Еленой Остапенко, в миксте – с австралийцем Максом Перселлом

Причиной отказа от участия в соревнованиях стали проблемы с правым бедром и плечом. 

Отметим, что в обоих турнирах Костюк вышла во второй раунд, причем провела матч первого круга в один день.

С Остапенко во втором круге они должны были сыграть с дуэтом Шэрон Фичмен (Канада) / Джулиана Олмос (Мексика). С Перселлом – против пары Квета Пешке (Чехия) и Кевин Кравиц (Германия). 

Напомним, в одиночном разряде Костюк завершила свой путь на Wimbledon, проиграв во втором раунде Анастасии Севастовой.
Источник: btu.org.ua Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Марта Костюк Wimbledon

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Экс-первая ракетка мира Маррей без шансов проиграл Шаповалову в третьем раунде Wimbledon
Экс-первая ракетка мира Маррей без шансов проиграл Шаповалову в третьем раунде Wimbledon
Теннис Grand Slam
07:16
Джокович немного помучался, но прошел в четвертый круг. Видеообзор
Джокович немного помучался, но прошел в четвертый круг. Видеообзор
Теннис Grand Slam
2 июля 22:12
Костюк после вылета из «одиночки», разрывает Wimbledon в паре и миксте
Костюк после вылета из «одиночки», разрывает Wimbledon в паре и миксте
Теннис Grand Slam
2 июля 22:05
Костюк с Остапенко прошли во второй круг парного Wimbledon
Костюк с Остапенко прошли во второй круг парного Wimbledon
Теннис Grand Slam
2 июля 19:21
Чемпионка Wimbledon-2017 покинула турнир уже после третьего круга
Чемпионка Wimbledon-2017 покинула турнир уже после третьего круга
Теннис Grand Slam
2 июля 18:25
Рублев и Соболенко синхронно прошли во вторую неделю Wimbledon
Рублев и Соболенко синхронно прошли во вторую неделю Wimbledon
Теннис Grand Slam
2 июля 16:32

Новости: Теннис

Стаховский был повержен в полуфинале турнира в Порту
Стаховский был повержен в полуфинале турнира в Порту
ATP
15:31
Насыщенный график сказался. Костюк снялась с парного турнира и микста на Wimbledon
Насыщенный график сказался. Костюк снялась с парного турнира и микста на Wimbledon
Grand Slam
13:44
Федерер: «Спасибо Зоммеру за удивительный матч. И всей команде – за усилия»
Федерер: «Спасибо Зоммеру за удивительный матч. И всей команде – за усилия»
ATP
12:58
Экс-первая ракетка мира Маррей без шансов проиграл Шаповалову в третьем раунде Wimbledon
Экс-первая ракетка мира Маррей без шансов проиграл Шаповалову в третьем раунде Wimbledon
Grand Slam
07:16
Джокович немного помучался, но прошел в четвертый круг. Видеообзор
Джокович немного помучался, но прошел в четвертый круг. Видеообзор
Grand Slam
2 июля 22:12
Костюк после вылета из «одиночки», разрывает Wimbledon в паре и миксте
Костюк после вылета из «одиночки», разрывает Wimbledon в паре и миксте
Grand Slam
2 июля 22:05
Корда на дебютном Wimbledon вышел в четвертый раунд
Корда на дебютном Wimbledon вышел в четвертый раунд
Grand Slam
2 июля 21:43
Уроженец Киева заставил Джоковича попотеть на пути в четвертый круг Wimbledon
Уроженец Киева заставил Джоковича попотеть на пути в четвертый круг Wimbledon
Grand Slam
2 июля 20:34
Калинина за час вышла в полуфинал турнира во Франции
Калинина за час вышла в полуфинал турнира во Франции
WTA
2 июля 20:07
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Все новости