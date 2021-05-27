«Не буду тратить время на них». Осака отказалась общаться с журналистами во время Roland Garros

Японка требует уважения к теннисистам

Наоми Осака / фото - Eurosport

Вторая ракетка мира, японка Наоми Осака в своем Instagram заявила, что не будет общаться с журналистами во время Roland Garros.

Таким образом теннисистка хочет привлечь внимание к эмоциональному здоровью топ-игроков, которые не раз плакали после вопросов корреспондентов на пресс-конференциях.

«У меня часто возникало ощущение, что люди вообще не принимают во внимание психическое здоровье спортсменов. Оно особенно сильно, когда я смотрю пресс-конференции или в них участвую. Нас часто сажают и задают вопросы, которые уже не раз задавали, или вопросы, которые сеют в нас сомнения. И я не буду тратить время на людей, которые во мне сомневаются. Я видела много видео, на которых спортсмены плачут во время пресс-конференций после поражений. По-моему, это все равно что бить лежачего, и я не понимаю, зачем это нужно. Мое решение не направлено против турнира, и некоторые журналисты уже давно берут у меня интервью, с большинством у меня хорошие отношения. Но если организации считают, что могут пугать нас штрафами и игнорировать психическое состояние главных действующих лиц своих мероприятия, то я только посмеюсь. Надеюсь, значительная сумма, на которую меня обязательно оштрафуют после такого заявления, пойдет благотворительной организации, занимающейся психическим здоровьем».

Ранее Осака стала первой женщиной, заработавшей 50 миллионов долларов на спонсорских контрактах.