Не оставил Свитолину одну. Монфис выбыл со второго раунда Wimbledon

Опытный француз неожиданного проиграл испанцу Мартинесу



Гаэль Монфис / Фото - eurosport

17-я ракета мира, французский теннисиство втором раунде Wimbledon неожиданно проиграл испанцусо счетом 3:6, 4:6, 6:4, 6:7(5).За 3 часа 12 минут поединка Монфис трижды брал подачу соперника, оформил 21 эйс и восемь двойных ошибок. В свою очередь, 107-й номер рейтинга АТР Мартинес реализовал четыре брейк-пойнта, совершил шесть эйсов и семь двойных ошибок.Отметим, что это была первая официальная встреча теннисистов.В третьем круге турнира в Великоборитании Мартинес встретится с чилийцемРанее девушка Монфиса украинка