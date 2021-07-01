Монфис добыл путевку во второй круг Wimbledon в матче, который растянулся на три дня
Не оставил Свитолину одну. Монфис выбыл со второго раунда Wimbledon
Опытный француз неожиданного проиграл испанцу Мартинесу
18:41
Гаэль Монфис / Фото - eurosport17-я ракета мира, французский теннисист Гаэль Монфис во втором раунде Wimbledon неожиданно проиграл испанцу Педро Мартинесу со счетом 3:6, 4:6, 6:4, 6:7(5).
За 3 часа 12 минут поединка Монфис трижды брал подачу соперника, оформил 21 эйс и восемь двойных ошибок. В свою очередь, 107-й номер рейтинга АТР Мартинес реализовал четыре брейк-пойнта, совершил шесть эйсов и семь двойных ошибок.
Отметим, что это была первая официальная встреча теннисистов.
В третьем круге турнира в Великоборитании Мартинес встретится с чилийцем Кристианом Гарином.
Ранее девушка Монфиса украинка Элина Свитолина также прекратила борьбу во втором раунде Wimbledon.
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