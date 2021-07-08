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Неимоверная Барти стала первой финалисткой Wimbledon. Кербер – повержена

Лидер мирового рейтинга деклассировала титулованную немку

Теннис Grand Slam
17:33
Неимоверная Барти стала первой финалисткой Wimbledon. Кербер – повержена
Эшли Барти / Фото - ph.news.yahoo.com
Первая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти вышла в финал Wimbledon, переиграв в 1/2 турнира немку Анжелик Кербер со счетом 6:3, 7:6 (7:3).

Теннисистки провели на корте полтора часа. За это время Барти оформила 8 эйсов, совершила 4 двойных ошибки и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. В свою очередь, 28-й номер рейтинга WTA Кербер ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и успешно использовала 1 из 6 брейк-пойнтов.

Отметим, что в личных встречах теннисисток установилось равенство – 3:3.

В финале турнира в Великобритании Барти встретится с победительницей матча между чешкой Каролины Плишковой и белоруской Ариной Соболенко.

Напомним, накануне организаторы Wimbledon отменили традиционный бал чемпионов турнира

Владимир Кириченко
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Теги

Эшли Барти Wimbledon Анжелик Кербер

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