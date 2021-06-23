Неудачный дебют. Костюк и Свитолина проиграли первый парный матч сезона

Украинки покинули турнир в Истборне

Костюк и Свитолина / фото - БТУ

В первом круге парного разряда турнира в Истборне, Великобритания, украинки Марта Костюк и Элина Свитолина потерпели поражение. Теннисистки в первом матче вместе в сезоне проиграли Алексе Гуарачи из Чили и американке Дезире Кравчик со счетом 3:6, 4:6.

Для победы чилийско-американскому понадобилось чуть больше часа. Они ни разу не подали навылет, допустив 1 двойную ошибку. Костюк со Свитолиной оформили 1 эйс при 4 двойных.

Отметим, что 18-летняя Костюк впервые играла в паре с 5-й ракеткой мира – Элиной Свитолиной на уровне турниров WTA в сезоне 2021 года.

Напомним, Свитолина также зачехлила ракетку в одиночном разряде состязаний в Истборне.