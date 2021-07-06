Кербер: «Гауфф очень опасна, особенно на траве. Я вижу в ней огонь, она полностью выкладывается»
Невероятная Кербер без проблем вышла в свой очередной полуфинал Wimbledon
Немка отправила домой Мухову
18:56
Анжелик Кербер / Фото - WTAТрехкратная чемпионка «Больших шлемов», немецкая теннисистка Анжелик Кербер без особых усилий в четвертьфинале Wimbledon переиграла чешку Каролину Мухову со счетом 6:2, 6:3.
За 1 час 15 минут матча 28-я ракетка мира Кербер оформила один эйс, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта. В свою очередь, 22-й номер рейтинга WTA Мухова один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала один брейк.
После этой победы счет в личных встречах теннисисток стал 3:0 в пользу немки.
В полуфинале турнира в Великобритании Кербер сыграет с одной из австралиек – Эшли Барти или Айлой Томлянович.
Ранее Арина Соболенко в четвертьфинале Wimbledon уверенно переиграла представительницу Туниса Онс Жабер.
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