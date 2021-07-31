Какой камбэк! Свитолина завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио
«Невероятное достижение!» Стаховский поздравил Свитолину с медалью на ОИ-2020
Украинец пропускал Игры в Токио
16:40
Стаховский и Свитолина / фото - Facebook
Украинский теннисист Сергей Стаховский поздравил свою коллегу Элину Свитолину с завоеванной медалью на Олимпийских Играх в Токио. Вторая ракетка Украины пропускал Олимпиаду из-за недостаточно высокого рейтинга. В своих соцсетях украинец не сдерживал эмоции.
«Вместо тысячи слов..
Невероятное достижение Элины Свитолиной, историческая первая бронза в теннисе!
Поздравляю Элину !! Поздравляю капитана Михаила Филиму!! Поздравляю тренера по физической подготовке Юрия Журакивського!!
Поздравляю поклонников украинского тенниса !!! Наконец-то у нас олимпийский праздник !!!!»
Свитолина ранее прокомментировала свою победу в бронзовом финале.