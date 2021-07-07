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Невероятный Шаповалов пробился в дебютный полуфинал на Шлемах

Канадец в пяти сетах сломил сопротивление Карена Хачанова
Теннис Grand Slam
18:58
Невероятный Шаповалов пробился в дебютный полуфинал на Шлемах
Эмоции Шаповалова после победы над Хачановым / Фото: пресс-служба турнира

12-я ракетка мира Денис Шаповалов пробился в полуфинал Wimbledon, обыграв в пяти сетах 29-го номера мирового рейтинга Карена Хачанова – 6:4, 3:6, 5:7, 6:1, 6:4.

Матч продолжался 3 часа и 28 минут. За это время Шаповалов выполнил 17 подач навылет, допустил 10 двойных ошибок и выиграл 5 геймов на приеме. Его соперник сделал 3 эйса, 7 раз ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 3 брейк-поинта.

Шаповалов впервые в карьере вышел в полуфинал Большого шлема. Ранее его лучшим результатом был четвертьфинал на US Open. При этом на Wimbledon он ни разу не заходил дальше второго круга. Следующий соперник Шаповалова – первая ракетка мира Новак Джокович.

Хачанов также обновил свой рекорд на Wimbledon. С новой недели он станет 25-й ракеткой мира.

Напомним, матч Шаповалов – Хачанов также запомнился одной забавной ситуацией.

Сергей Остапенко
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Карен Хачанов Денис Шаповалов

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