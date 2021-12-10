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Николя Маю пригласил Пэн Шуай на свой турнир в Анже

Ответа француз пока не получил
Теннис WTA
12:56
Николя Маю пригласил Пэн Шуай на свой турнир в Анже
Николя Маю / фото - Getty Images

Французский теннисист и организатор турнира серии WTA 125k в Анже Николя Маю в своем Twitter обратился к китайской теннисистке Пэн Шуай, пригласив ее приехать и принять участие в церемонии награждения. 

«Мои соревнования проходит отлично, но нам не хватает одной теннисистки – Пэн Шуай. Ты, кажется, не играешь на этой неделе, так что приезжай к нам.

Я бы хотел, чтобы ты вручила трофей чемпионке. Это воскресенье, Анже. Ждем тебя».

Напомним, ITF не намерена проводить турниры в Китае в следующем году из-за ситуации с Пэн Шуай.

Михаил Рыбак
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Пэн Шуай Николя Маю

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