ITF: «Шуай Пэн выдвинула очень серьезные обвинения, которые должны быть расследованы»
Николя Маю пригласил Пэн Шуай на свой турнир в Анже
Ответа француз пока не получил
Николя Маю / фото - Getty Images
Французский теннисист и организатор турнира серии WTA 125k в Анже Николя Маю в своем Twitter обратился к китайской теннисистке Пэн Шуай, пригласив ее приехать и принять участие в церемонии награждения.
«Мои соревнования проходит отлично, но нам не хватает одной теннисистки – Пэн Шуай. Ты, кажется, не играешь на этой неделе, так что приезжай к нам.
Я бы хотел, чтобы ты вручила трофей чемпионке. Это воскресенье, Анже. Ждем тебя».
Напомним, ITF не намерена проводить турниры в Китае в следующем году из-за ситуации с Пэн Шуай.
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