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Нишикори выиграл сотый матч на Grand Slam, попутно добыв путевку во второй круг Wimbledon

Японец показал на удивление чистую игру
Теннис Grand Slam
16:24
Нишикори выиграл сотый матч на Grand Slam, попутно добыв путевку во второй круг Wimbledon
Кеи Нишикори / Фото: пресс-служба Wimbledon

Бывший игрок топ-10 Кеи Нишикори обыграл австралийца Алексея Попырина и прошел во второй круг Wimbledon – 6:4, 6:4, 6:4.

Для победы над 67-й ракеткой мира японцу понадобилось чуть менее двух часов. За это время он выполнил 6 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-поинта. Его оппонент сделал 10 эйсов, 4 раза ошибся при вводе мяча в игру и ни разу не взял гейм на подаче соперника.

Эта победа стала 100-й для Нишикори на турнирах серии Большого шлема. Его лучший результат на Wimbledon – четвертьфинал в 2018-19 годах. Но самым успешным мэйджором для него является US Open, где семь лет назад он играл финал.

Сейчас Нишикори – 53-я ракетка мира, однако еще пару лет назад он был стабильным игроком топ-10. Причиной такого спада японца стали травмы, которые мучали его на протяжении последних нескольких сезонов.

Нишикори находится в одной части сетки с Энди Марреем, который ранее также пробился во второй круг.

Сергей Остапенко
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Кеи Нишикори Wimbledon

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