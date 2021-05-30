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Нишикори вышел победителем из четырехчасового триллера на старте Roland Garros

Японцу потребовалось 5 сетов в матче с итальянцем из середины второй сотни рейтинга
Теннис Grand Slam
22:39
Нишикори вышел победителем из четырехчасового триллера на старте Roland Garros
Кеи Нишикори / Фото: twitter.com/atptour

Японец Кеи Нишикори (49-я ракетка мирового рейтинга) в первом круге Roland Garros с трудом обыграл итальянца Алессандро Джаннесси (159-й номера рейтинга ATP) – 6:4, 6:7 (4), 6:3, 4:6, 6:4.

Теннисисты провели на корте более четырех часов. Нишикори сделал два эйса, ошибившись на подаче пять раз, и сделал 10 брейков. Джаннесси пять раз подал навылет, допустил шесть «двойных» и выиграл 7 геймов на подаче соперника. Это был первый матч игроков друг с другом.

Во втором раунде французского Шлема Нишикори сыграет с россиянином Кареном Хачановым.

Напомним, что в первом раунде ракетку зачехлили Доминик Тим и Григор Димитров.

Олег Шумейко-младший
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Кеи Нишикори Карен Хачанов

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