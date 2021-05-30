Димитров из-за травмы снялся с матча первого круга Roland Garros, ведя 2:1 по сетам
Нишикори вышел победителем из четырехчасового триллера на старте Roland Garros
Японцу потребовалось 5 сетов в матче с итальянцем из середины второй сотни рейтинга
22:39
Кеи Нишикори / Фото: twitter.com/atptour
Японец Кеи Нишикори (49-я ракетка мирового рейтинга) в первом круге Roland Garros с трудом обыграл итальянца Алессандро Джаннесси (159-й номера рейтинга ATP) – 6:4, 6:7 (4), 6:3, 4:6, 6:4.
Теннисисты провели на корте более четырех часов. Нишикори сделал два эйса, ошибившись на подаче пять раз, и сделал 10 брейков. Джаннесси пять раз подал навылет, допустил шесть «двойных» и выиграл 7 геймов на подаче соперника. Это был первый матч игроков друг с другом.
Во втором раунде французского Шлема Нишикори сыграет с россиянином Кареном Хачановым.
Напомним, что в первом раунде ракетку зачехлили Доминик Тим и Григор Димитров.
Комментарии 0