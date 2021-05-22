Хачанов в свой день рожденья обыграл Гаске в Лионе и вышел во второй полуфинал в сезоне
Норри переиграл Риндеркнеха и вышел в полуфинал турнира в Лионе
Британец следующий матч проведет с Хачановым
Кэмерон Норри / Фото - ATPБританский теннисист, ныне занимающий 49-ю строчку рейтинга ATP, Кэмерон Норри, не без проблем переиграл француза Артура Риндеркнеха в четвертьфинале турнира в Лионе (Франция) со счетом 6:3, 3:6, 6:3.
За чуть более полтора часа матча 25-летний Норри оформил два эйса, один раз ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта. В свою очередь, 125-я ракетка мира Риндеркнех семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал один брейк.
Отметим, что это была первая официальная встреча теннисистов.
В полуфинале турнира Open Parc d'Auvergne-Rhone-Alpes-Lyon Норри встретится с россиянином Кареном Хачановым, который в 1/4 финала обыграл опытного француза Ришара Гаске.
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