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Новый рекорд Сачко, в топ-10 рейтинга ATP без изменений

Стаховский и Марченко не смогли пройти в основную сетку Roland Garros
Теннис ATP
11:12
Новый рекорд Сачко, в топ-10 рейтинга ATP без изменений
Виталий Сачко / Фото: Juergen Hasenkopf / GEPA Images

ATP на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг.

В позициях топ-10 игроков рейтинг-листа нет никаких изменений. Первая ракетка Украины Илья Марченко, который уступил в финале квалификации Roland Garros, сохранил 161-ю строчку. Сергей Стаховский, который проиграл во втором раунде отбора на французский Шлем, опустился на 210 место мирового рейтинга.

Виталий Сачко поднялся на 11 позиций, став 310 ракеткой рейтинга ATP. Это личный рекорд Сачко.

Обновленный рейтинг АТР:

1.(1) Новак Джокович (Сербия) – 11313 очков

2.(2) Даниил Медведев (Россия) – 9793

3.(3) Рафаэль Надаль (Испания) – 9630

4.(4) Доминик Тим (Австрия) – 8445

5.(5) Стефанос Циципас (Греция) – 7500

6.(6) Александр Зверев (Германия) – 6990

7.(7) Андрей Рублев (Россия) – 6090

8.(8) Роджер Федерер (Швейцария) – 5605

9.(9) Маттео Берреттини (Италия) – 3958

10.(10) Диего Шварцман (Аргентина) – 3465
...
161 (161) Илья Марченко (Украина) – 443 

210 (209) Сергей Стаховский (Украина) – 333 

310 (321) Виталий Сачко (Украина) – 170

Напомним, что Ангелина Калинина сотворила сенсацию в первом раунде основной сетки Roland Garros, обыграв Анжелик Кербер.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Сергей Стаховский Виталий Сачко Илья Марченко Новак Джокович Рафаэль Надаль

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