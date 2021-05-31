Новый рекорд Сачко, в топ-10 рейтинга ATP без изменений
ATP на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг.
В позициях топ-10 игроков рейтинг-листа нет никаких изменений. Первая ракетка Украины Илья Марченко, который уступил в финале квалификации Roland Garros, сохранил 161-ю строчку. Сергей Стаховский, который проиграл во втором раунде отбора на французский Шлем, опустился на 210 место мирового рейтинга.
Виталий Сачко поднялся на 11 позиций, став 310 ракеткой рейтинга ATP. Это личный рекорд Сачко.
Обновленный рейтинг АТР:
1.(1) Новак Джокович (Сербия) – 11313 очков
2.(2) Даниил Медведев (Россия) – 9793
3.(3) Рафаэль Надаль (Испания) – 9630
4.(4) Доминик Тим (Австрия) – 8445
5.(5) Стефанос Циципас (Греция) – 7500
6.(6) Александр Зверев (Германия) – 6990
7.(7) Андрей Рублев (Россия) – 6090
8.(8) Роджер Федерер (Швейцария) – 5605
9.(9) Маттео Берреттини (Италия) – 3958
10.(10) Диего Шварцман (Аргентина) – 3465
...
161 (161) Илья Марченко (Украина) – 443
210 (209) Сергей Стаховский (Украина) – 333
310 (321) Виталий Сачко (Украина) – 170
Напомним, что Ангелина Калинина сотворила сенсацию в первом раунде основной сетки Roland Garros, обыграв Анжелик Кербер.
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