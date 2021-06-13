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Обидчица Козловой Конта выиграла турнир в Ноттингеме

В финале Йоханна одолела Чжан Шуай

Теннис WTA
19:49
Обидчица Козловой Конта выиграла турнир в Ноттингеме
Йоханна Конта / Фото: j48tennis.net

В финале травяного турнира в Ноттингеме британка Йоханна Конта (WTA 20) выиграла у китаянки Чжан Шуай (WTA 46) со счетом 6:2, 6:1.

Матч продлился ровно час, в течение которого Конта подала девять эйсов против одного у соперницы.

Также Конта реализовала пять из восьми брейков, тогда как у Шуай была одна попытка и она ее не использовала.

Напомним, в Ноттингеме на ранних стадиях Конта обыграла Катерину Козлову
Карен Агабекян
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Теги

Чжан Шуай Йоханна Конта Ноттингем

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