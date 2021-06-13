Марченко пробился в основную сетку турнира в Лондоне
Обидчица Козловой Конта выиграла турнир в Ноттингеме
В финале Йоханна одолела Чжан Шуай
Йоханна Конта / Фото: j48tennis.net
В финале травяного турнира в Ноттингеме британка Йоханна Конта (WTA 20) выиграла у китаянки Чжан Шуай (WTA 46) со счетом 6:2, 6:1.
Матч продлился ровно час, в течение которого Конта подала девять эйсов против одного у соперницы.
Также Конта реализовала пять из восьми брейков, тогда как у Шуай была одна попытка и она ее не использовала.Напомним, в Ноттингеме на ранних стадиях Конта обыграла Катерину Козлову.
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