Обидчица Козловой Конта выиграла турнир в Ноттингеме

В финале Йоханна одолела Чжан Шуай





Йоханна Конта / Фото: j48tennis.net

В финале травяного турнира в Ноттингеме британка Йоханна Конта (WTA 20) выиграла у китаянки Чжан Шуай (WTA 46) со счетом 6:2, 6:1.



Матч продлился ровно час, в течение которого Конта подала девять эйсов против одного у соперницы.

Также Конта реализовала пять из восьми брейков, тогда как у Шуай была одна попытка и она ее не использовала.