Соболенко сенсационно проиграла в четвертьфинале турнира в Истбурне
Обидчица Свитолиной с большими проблемами вышла в полуфинал турнира в Истбурне
Казахстанка отправила домой латвийку Севастову
Елена Рыбакина / Фото - WTA21-я ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Истбурне (Великобритания), на тай-брейке переиграв латвийку Анастасию Севастову со счетом 2:6, 7:6(7), 7:6(5).
Матч продлился 2 часа 32 минуты. За это время Рыбакина оформила по три брейка и эйса, шесть раз ошибившись при подаче. В свою очередь, 61-й номер рейтинга WTA Севастова пять раз брала подачу соперницы, совершила два эйса и три двойные ошибки.
Отметим, что это была первая официальная встреча теннисисток.
В полуфинале соревнований Viking International Eastbourne Рыбакина встретится с латвийкой Еленой Остапенко.
Напомним, Рыбакина во втором раунде турнира в Истбурне переиграла украинку Элину Свитолину.
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