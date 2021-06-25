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Обидчица Свитолиной с большими проблемами вышла в полуфинал турнира в Истбурне

Казахстанка отправила домой латвийку Севастову
Теннис WTA
08:21
Обидчица Свитолиной с большими проблемами вышла в полуфинал турнира в Истбурне
Елена Рыбакина / Фото - WTA
21-я ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Истбурне (Великобритания), на тай-брейке переиграв латвийку Анастасию Севастову со счетом 2:6, 7:6(7), 7:6(5).

Матч продлился 2 часа 32 минуты. За это время Рыбакина оформила по три брейка и эйса, шесть раз ошибившись при подаче. В свою очередь, 61-й номер рейтинга WTA Севастова пять раз брала подачу соперницы, совершила два эйса и три двойные ошибки. 

Отметим, что это была первая официальная встреча теннисисток.

В полуфинале соревнований Viking International Eastbourne Рыбакина встретится с латвийкой Еленой Остапенко.

Напомним, Рыбакина во втором раунде турнира в Истбурне переиграла украинку Элину Свитолину.
Владимир Кириченко
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Теги

Елена Рыбакина Анастасия Севастова

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