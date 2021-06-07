Как 33-я ракетка мира Крейчикова остановила Свитолину на пути в 4-й круг Roland Garros
Обидчица Свитолиной смела с корта Стивенс и вышла в четвертьфинал Roland Garros
Чешка отдала своей сопернице лишь 2 гейма
14:00
Барбора Крейчикова / Фото - eurosport33-я ракетка мира, чешская теннисистка Барбора Крейчикова, не заметила американку Слоан Стивенс в четвертом раунде Roland Garros, переиграв ее со счетом 6:2, 6:0.
За 1 час 7 минут матча 25-летняя Крейчикова оформила один эйс, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. В свою очередь, 59-й номер рейтинга WTA отметилась лишь одной подачей навылет.
Отметим, что это была первая официальная встреча теннисисток.
В четвертьфинале турнира во Франции Крейчикова скрестит ракетки с Онс Жабер из Туниса или американкой Кори Гауфф.
Напомним, в третьем раунде Roland Garros чешка переиграла украинку Элину Свитолину.
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