«Обидно до слез. Я отлично проводила грунтовый сезон». Барти – о снятии с Roland Garros

Эшли Барти / фото - Getty Images

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти подвела итоги своих выступлений на Roland Garros, прокомментировав последний матч с Магдой Линетт, который завершился для нее травмой бедра и отказом от продолжения борьбы во втором сете. Цитирует Барти пресс-служба WTA.

Проблема возникла в выходные, но приложили максимум усилий, чтобы я смогла сыграть. Если честно, то даже выступление в первом круге стало для меня небольшим чудом. Сегодня все стало только хуже. Дошло до того, что продолжать матч стало небезопасно. Я не хотела сниматься, но мне пришлось. С первого же гейма я чувствовала боль, но потом она стала невыносимой.

Раньше я не сталкивалась с подобными проблемами. Моя физио говорит, что травма довольно необычная. Мы проконсультировались о специалистов и составили план действий, но просто не успели его реализовать.

Я расстроена, но не паникую. Мы знаем, в чем проблема. Теперь нам просто нужно время. На этой неделе я пролила достаточно слез. Но у всего есть причины. Надеюсь, дальше все сложится хорошо».