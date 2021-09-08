Свитолина: «Победа над Осакой – верный признак, что Фернандес хорошо играет»
Обзор поражения Свитолиной от малоизвестной канадке в четвертьфинале US Open
Украинка покинула Открытый чемпионат США по теннису
07:20
Фото: USTA
Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла пробиться в полуфинал US Open.
В четвертьфинале Открытого чемпионата США Свитолина уступила 19-летней канадке Лейле Фернандес со счетом 3:6, 6:3, 6:7.
Встреча продолжалась около 2,5 часов. На счету украинки 8 эйсов, 3 двойные ошибки, 32 виннера и 25 невынужденных ошибок. На счету Фернандес один эйса, 5 двойных ошибок, 42 виннера и 32 невынужденная ошибка. Обе теннисистки выполнили по 4 брейка.
В предыдущем круге Элина Свитолина одолела румынку Симону Халеп.