Очередная неудача. Монфис проиграл южноафриканцу в первом матче на травяном покрытии

Француз в двух сетах уступил на старте турнира в Галле

Гаэль Монфис / Фото: tennismajors.com

Шестнадцатая ракетка мира Гаэль Монфис проиграл в первом круге турнира в Галле, Германия. Француз в двух сетах уступил Ллоуйду Харрису (51-й номер рейтинга ATP) 4:6, 4:6.



За немногим более часа игрового времени Монфис сделал 1 эйс, дважды ошибся при подаче. Южноафриканец 6 раз подал навылет, допустил две «двойные» и реализовал два из трех брейк-поинтов.

Во втором круге соревнования Харрис сыграет с победителем пары Гвидо Пелья (Аргентина) – Лукаш Лацко (Словакия).

Напомним, что швейцарец Роджер Федерер добыл тяжелую победу на старте турнира в Галле.