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Очередная неудача. Тим не смог продолжить свой стартовый матч турнира на Мальорке

Топовый австриец пропустил в следующий раунд Маннарино
Теннис ATP
22 июня 21:44
Очередная неудача. Тим не смог продолжить свой стартовый матч турнира на Мальорке
Доминик Тим / Фото - derstandard.de
Пятая ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим, снялся с матча против француза Адриана Маннарино при счете 5:2 во втором раунде турнира на Мальорке.

Титулованный австриец не смог продолжить поединок из-за травмы запястья.

За 38 минут матча Тим оформил один эйс и реализовал один брейк-пойнт. В свою очередь, 42-й номер рейтинга АТР Маннарино дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не сделал ни одного брейка. 

Ранее счет в личных встречах теннисистов был 8:0 в пользу австрийца.

В четвертьфинале соревнований Mallorca Championships Маннарино встретится с россиянином Кареном Хачановым или испанцем Фелисиано Лопесом.

Ранее вторая ракетка мира Даниил Медведев уверенно переиграл француза Корентена Муте во втором раунде турнира на Мальорке.
Владимир Кириченко
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Теги

Доминик Тим Мальорка (ATP) Адриан Маннарино

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