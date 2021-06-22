Доминик Тим остался без менеджера
Очередная неудача. Тим не смог продолжить свой стартовый матч турнира на Мальорке
Топовый австриец пропустил в следующий раунд Маннарино
Доминик Тим / Фото - derstandard.deПятая ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим, снялся с матча против француза Адриана Маннарино при счете 5:2 во втором раунде турнира на Мальорке.
Титулованный австриец не смог продолжить поединок из-за травмы запястья.
За 38 минут матча Тим оформил один эйс и реализовал один брейк-пойнт. В свою очередь, 42-й номер рейтинга АТР Маннарино дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не сделал ни одного брейка.
Ранее счет в личных встречах теннисистов был 8:0 в пользу австрийца.
В четвертьфинале соревнований Mallorca Championships Маннарино встретится с россиянином Кареном Хачановым или испанцем Фелисиано Лопесом.
Ранее вторая ракетка мира Даниил Медведев уверенно переиграл француза Корентена Муте во втором раунде турнира на Мальорке.
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