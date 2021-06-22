Очередная неудача. Тим не смог продолжить свой стартовый матч турнира на Мальорке

Топовый австриец пропустил в следующий раунд Маннарино

Доминик Тим / Фото - derstandard.de

Пятая ракетка мира, австрийский теннисист, снялся с матча против французапри счете 5:2 во втором раунде турнира на Мальорке.Титулованный австриец не смог продолжить поединок из-за травмы запястья.За 38 минут матча Тим оформил один эйс и реализовал один брейк-пойнт. В свою очередь, 42-й номер рейтинга АТР Маннарино дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не сделал ни одного брейка.Ранее счет в личных встречах теннисистов был 8:0 в пользу австрийца.В четвертьфинале соревнований Mallorca Championships Маннарино встретится с россияниномили испанцемРанее вторая ракетка мираво втором раунде турнира на Мальорке.