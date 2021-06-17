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Очередное снятие с турнира. Осака не сыграет на Wimbledon

Титулованная японка намерена подготовиться к Токио-2020

Теннис Grand Slam
22:31
Очередное снятие с турнира. Осака не сыграет на Wimbledon
Наоми Осака / Фото - nytimes.com
Вторая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака не примет участие в нынешнем розыгрыше Wimbledon. Приводит фрагмент заявления команды Осаки журналист The Times Стюарт Фрейзер в своем Twitter.

«Наоми не будет играть на Wimbledon в этом году. Она проведет время с друзьями и семьей. Она будет готова к Олимпиаде и очень хочет сыграть перед домашними трибунами».


Основная сетка Wimbledon пройдет в период с 28 июня по 10 июля.

Ранее стало известно, что Осака официально квалифицировалась на Олимпийские игры в Токио, которыe запланированы – с 23 июля по 8 августа.

Владимир Кириченко
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Наоми Осака Wimbledon

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