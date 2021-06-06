Очередной поход за рекордом не увенчался успехом. Уильямс вылетела в четвертом раунде Roland Garros

Американка в двух сетах уступила Рыбакиной

Серена Уильямс / Фото: FFT

Восьмая ракетка мира Серена Уильямс уступила в четвертом раунде Roland Garros Елене Рыбакиной (22-я строчка рейтинга WTA) 3:6, 5:7.



Теннисистки провели на корте почте 1 час и 19 минут. Американка сделала два эйса, допустила одну «двойную» и трижды выиграла гейм на подаче соперницы. Представительница Казахстана выполнила четыре эйса, четырежды ошибалась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. Это была первая игра Уильямс и Рыбакиной.

В четвертьфинале французского Шлема Рыбакина сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой, которая выиграла у Виктории Азаренко.

Уильямс вновь не сумела повторить рекорд Маргарет Корт и выиграть 24-й турнир Большого Шлема.