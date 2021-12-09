Один из лучших теннисистов Украины: «У Луческу реально есть яйца»

Фото: Facebook Сергея Стаховского

Один из лучших теннисистов Украины Сергей Стаховский поделился мнением о работе Мирчи Луческу в «Динамо».

Если Луческу не выиграет чемпионат, вы простите ему это, дадите еще один шанс?

Поэтому сделать такой шаг и дать результат – это реально очень круто и невероятно мощно. Так что я не имею права его критиковать и говорить, дам ему шанс или нет. Он уже сделал очень многое, потому что «Динамо» выиграло чемпионат. И сейчас киевлян идут вровень с «Шахтером», который по покупке и продаже игроков был намного активнее «Динамо» в этом сезоне.