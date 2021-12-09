Луческу: «Динамо» начинает играть в ЛЧ только после ошибок и пропущенных голов»
Один из лучших теннисистов Украины: «У Луческу реально есть яйца»
Сергей Стаховский поделился мнением о работе румына в «Динамо»
Фото: Facebook Сергея Стаховского
Один из лучших теннисистов Украины Сергей Стаховский поделился мнением о работе Мирчи Луческу в «Динамо».
Если Луческу не выиграет чемпионат, вы простите ему это, дадите еще один шанс?
Это не мне решать. Как болельщик я достаточно критически отношусь к его назначению, но должен отдать должное и непосредственно ему, как немолодому человеку, который прожил в Украине достаточно долгое время, построил себе определенный фан-клуб в донецком «Шахтере». Чтобы сделать такой шаг, нужно реально иметь яйца. Сколько бы денег ему не заплатили, это сильно ударило по его имиджу в «Шахтере». К тому же, он получил достаточно много негатива от болельщиков киевского «Динамо».
Поэтому сделать такой шаг и дать результат – это реально очень круто и невероятно мощно. Так что я не имею права его критиковать и говорить, дам ему шанс или нет. Он уже сделал очень многое, потому что «Динамо» выиграло чемпионат. И сейчас киевлян идут вровень с «Шахтером», который по покупке и продаже игроков был намного активнее «Динамо» в этом сезоне.
Напомним, ранее Луческу прокомментировал выступление «Динамо» в Лиге чемпионов.