Надаль: «Пару раз ошибся с бэкхенда. Отличные игроки, как Гаске, за такое наказывают»
Он невероятен. Надаль повторил достижение Федерера по количеству выигранных встреч на одном «Шлеме»
На Roland Garros испанец проиграл всего два матча за карьеру
10:40
Рафаэль Надаль / Фото - indianexpressТриумф над опытным французом Ришаром Гаске (6:0, 7:5, 6:2) во втором раунде Roland Garros стал для легендарного испанца Рафаэля Надаля 102-м на данном турнире.
Таким образом, 35-летний теннисист повторил достижение швейцарца Роджера Федерера по количеству выигранных матчей на одном «мэйджоре».
Отметим, что Федерер одержал 102 победы на Australian Open.
На Roland Garros Надаль проиграл всего два матча за карьеру.
Ранее титулованный испанец поделился эмоциями после победы над Гаске.
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