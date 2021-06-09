Он, определенно, хорош. Цципас впервые в карьере обыграл Медведева на грунте

Грек вышел в полуфинал Roland Garros

Стефанос Циципас / фото - Getty Images

5-я ракетка мира Стефанос Циципас в четвертьфинале Roland Garros обыграл принципиального соперника Даниила Медведева со счетом 6:3, 7:6, 7:5.

Матч теннисистов продлился 2 часа и 23 минуты. За это время Стефанос 3 раза подал навылет, против 5 эйсов у соперника. Россиянин ни разу не ошибся на подаче, а грек допутил 1 двойную ошибку. На счету Медведева 2 реализованых брейк-поинта из 8, когда Циципас использовал 4 шанса на брейк из7.

22-летний Стефанос впервые в карьере обыграл Даниила на грунте, добыв вторую победу над россиянином в карьере. О вражде теннисистов, длинною в несколько лет, читайте на XSPORT.

За место в финале 5-й номер рейтинга АТР сыграет против Александра Зверева.