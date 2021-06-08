Она творит чудеса. Зиданшек в сумасшедшем матче переиграла Бадосу и вышла в полуфинал Roland Garros

23-летняя словенка пишет свою историю

Тамара Зиданшек / Фото - eurosport.de

35-я ракетка мира, испанская теннисисткасенсационно проиграла словенкев четвертьфинале Roland Garros со счетом 5:7, 6:4, 6:8.За 2 часа 29 минут матча Бадоса семь раз брала подачу соперницы, сделала два эйса и девять двойных ошибок. В свою очередь, 85-й номер рейтинга WTA Зиданшек реализовала восемь брейк-пойнтов, выполнила один эйс и трижды ошибалась при подаче.Отметим, что это была первая официальная встреча между теннисистками.В полуфинале турнира во Франции Зиданшек сыграет либо с россиянкой, либо с представительницей КазахстанаНакануне в четвертом раунде Roland Garros украинка