«Я еще вернусь». Костюк поблагодарила за поддержку после вылета из Roland Garros
Она творит чудеса. Зиданшек в сумасшедшем матче переиграла Бадосу и вышла в полуфинал Roland Garros
23-летняя словенка пишет свою историю
16:06
Тамара Зиданшек / Фото - eurosport.de35-я ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса сенсационно проиграла словенке Тамаре Зиданшек в четвертьфинале Roland Garros со счетом 5:7, 6:4, 6:8.
За 2 часа 29 минут матча Бадоса семь раз брала подачу соперницы, сделала два эйса и девять двойных ошибок. В свою очередь, 85-й номер рейтинга WTA Зиданшек реализовала восемь брейк-пойнтов, выполнила один эйс и трижды ошибалась при подаче.
Отметим, что это была первая официальная встреча между теннисистками.
В полуфинале турнира во Франции Зиданшек сыграет либо с россиянкой Анастасией Павлюченковой, либо с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
Накануне в четвертом раунде Roland Garros украинка Марта Костюк проиграла действующей победительнице турнира полячке Иге Швентек.
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