Определилась следующая соперница Костюк на Roland Garros

Оппонентка впервые сыграет во втором круге

Чжай Сайсай / фото - WTA

Третья ракетка Украины Марта Костюк вышла во второй круг Roland Garros, обыграв Гарбинье Мугурусу.

Соперницей украинки на следующей стадии станет 57-я ракетка мира Чжай Сайсай. Китаянка неожиданно одолела Сару Соррибес Тормо на старте французского Шлема. Отметим, что ранее 5 лет подряд 27-летняя Сайсай проигрывала на старте грунтового турнира.

В 2019 году 18-летняя Костюк уже обыгрывала китаянку во втором круге грунтовых соревнований в Страсбурге.

Напомним, что стартовый матч на Открытом чемпионате Франции также выиграла Ангелина Калинина.