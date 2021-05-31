Костюк провела тренировку накануне старта Roland Garros
Определилась следующая соперница Костюк на Roland Garros
Оппонентка впервые сыграет во втором круге
23:03
Чжай Сайсай / фото - WTA
Третья ракетка Украины Марта Костюк вышла во второй круг Roland Garros, обыграв Гарбинье Мугурусу.
Соперницей украинки на следующей стадии станет 57-я ракетка мира Чжай Сайсай. Китаянка неожиданно одолела Сару Соррибес Тормо на старте французского Шлема. Отметим, что ранее 5 лет подряд 27-летняя Сайсай проигрывала на старте грунтового турнира.
В 2019 году 18-летняя Костюк уже обыгрывала китаянку во втором круге грунтовых соревнований в Страсбурге.
Напомним, что стартовый матч на Открытом чемпионате Франции также выиграла Ангелина Калинина.
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