Определилась соперница Свитолиной в третьем круге Roland Garros
Определилась следующая соперница Марты Костюк на Roland Garros
В 1/16 финала украинке предстоит сыграть с Варварой Грачевой
16:24
Варвара Грачева / фото - Getty Images
88-я ракетка мира Варвара Грачева вышла в 1/16 финала Roland Garros. Россиянка победила Камилу Джорджи со счетом 7:5, 1:6, 6:2.
Теннисистки провели на корте 2 часа и 13 минут. За это время Грачева сделала 2 эйса, реализовала 4 брейкпоинта из 13, допустив 3 двойные ошибки. Джорджи же ни разу не подала навылет, выиграла 3 гейма на приеме, допустив 5 «двойных».
Следующей соперницей Грачевой станет украинка Марта Костюк, которая в своем матче обыграла Чжэн Сайсай.
Напомним, в прошлом круге Костюк неожиданно обыграла Габринье Мугурусу.
Комментарии 0