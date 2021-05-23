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Определились соперники украинцев в квалификации Roland Garros

Лишь у Снигур и Бондаренко соперницы выше в рейтинге

Теннис Grand Slam
20:49
Определились соперники украинцев в квалификации Roland Garros
Илья Марченко / Фото: tennisua.org

По итогам жеребьевки определились все соперники украинских теннисистов в первом круге квалификации Roland Garros.

Женщины:

Катарина Завацкая (WTA, 130) – Кристина Букша, Испания (WTA, 172)

Ангелина Калинина (WTA, 140) – Марина Мельникова, Россия (WTA, 183)

Леся Цуренко (WTA, 141) – Даниэль Лао, США (WTA, 217)

Дарья Снигур (WTA, 207) – Элизабетта Коччаретто, Италия (WTA, 112)

Катерина Бондаренко (WTA, 226) – Мариам Болквадзе, Грузия (WTA, 221).

Мужчины:

Илья Марченко (АТР, 162) – Брейден Шнур, Канада (АТР, 219)

Сергей Стаховский (АТР, 209) – Жоао Домингес, Португалия (АТР, 226)

Напомним, украинки Марта Костюк и Элина Свитолина стартуют из основной сетки.

Карен Агабекян
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Теги

Сергей Стаховский Илья Марченко Катерина Бондаренко Дарья Снигур Леся Цуренко Ангелина Калинина Катарина Завацкая Roland Garros

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